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السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الوطنية للإعلام تنعى الإذاعى القدير أحمد أبو السعود

الاعلامى احمد ابو
الاعلامى احمد ابو السعود
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ببالغ الحزن تنعي الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، الاذاعي  الكبير أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق ومسئول الإعلام العسكري في الإذاعة المصرية في حرب أكتوبر،  الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء للعمل الاعلامي وله بصمات واضحه بالاذاعة المصرية  وهو  أحد رواد الإعلام المصري الذين قدموا إعلاما مهنيا متميزا،  وصاحب دور اعلامي  وطني خلال حرب اكتوبر  المجيدة.

وتقدمت الوطنية للاعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامي الراحل ولاسرة الإعلام   داعين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن الدكتور حازم أبو السعود نجل الاعلامى الراحل، قد أعلن عبر  صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن موعد عزاء والده الإذاعى الراحل أحمد أبو السعود حيث سيكون غدًا الأحد الموافق 5 مايو بمسجد الشرطة بصلاح سالم بقاعة السلام.

وفاة الاعلامى احمد ابو السعود الوطنية للاعلام تنعى احمد ابو السعود