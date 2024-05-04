روسيا تضع الرئيسين الأوكرانيين الحالي والسابق على قائمة المطلوبين

أصدرت وزارة الداخلية الروسية، اليوم السبت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب قاعدة بيانات الشرطة الروسية.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أنه وفقا لإدخال جديد تم إجرائه، اليوم على قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية، فإن زيلينسكي مطلوب بسبب مخالفته القانون الجنائي الروسي، لكن لم يتم الكشف عن المادة القانونية التي خالفها بالضبط.

يذكر أن زيلينسكي تولى رئاسة أوكرانيا في عام 2019.

وفي السياق وضعت وزارة الداخلية الروسية، الرئيس الأوكراني السابق بيوتر بوروشينكو على قائمة المطلوبين، بحسب قاعدة بيانات الوزارة، وأنه تم تحديث قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية وأصبحت تضم بوروشينكو، واتهامه بارتكاب جريمة جنائية، دون تحديد تهم محددة.

يذكر أن بيوتر بوروشينكو تولى رئاسة أوكرانيا في الفترة من 2014 إلى 2019.