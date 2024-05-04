لليوم الثالث يواصل السباح السعودي تدريباته في الغردقة استعدادا لعبور المانش

يواصل السباح السعودي فيصل القصيبي من ذوي الهمم "داون سيندرم" تدريبات السباحة في المعسكر المغلق بمدينة الغردقة لليوم الثالث على التوالي استعدادا لمحاولة عبور بحر المانش أغسطس القادم تحت رعاية وأشرف وتدريب السباح خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش، يأتي ذلك اتساقا مع رؤية ٢٠٣٠ التي تتبناها السعودية في جميع المجالات.

ومشاركة أصحاب الهمم للرؤية ٢٠٣٠ بالسعودية كانت حافزا لفيصل ومحاولة عبور بحر المانش.

وقال السباح خالد شلبي قاهر المانش، إنه حريص على رعاية الأبطال من أصحاب الهمم في الوطن العربي متلازمة دوان لتأهيلهم لعبور بحر المانش وإنجاز بطولات عالمية.

يشار إلى أن بحر المانش يربط بين انجلترا وفرنسا وينطلق السباح في معظم الحالات إما من كاب جريز نيز في فرنسا، أو من شاطئ شكسبير في دوفر، في بريطانيا. وتبعد هاتـان النقطـتان بعضهما عن بعض مسافة 33,5كم، بيد أن السباحين يتبعون طريقاً منحنياً يتراوح طوله بين 37 و64كم بسبب التيارات البحرية القوية.