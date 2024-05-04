رئيس جامعة العريش يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا قزمان، أسقف شمال سيناء، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم المحبة والسلام. بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا على شعب مصر العظيم وأن يعيده علينا بالخير والسعادة.

وقال في برقيته، ,, نحتفل في مصر بعيد القيامة المجيد جنبًا إلى جنب مع إخوتنا الأقباط، ونشاركهم فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، تأكيدًا على وحدة وتلاحم أبناء الشعب المصري المسلم والمسيحي".

وأعرب رئيس الجامعة، عن تمنياته بأن يحمل عيد القيامة المجيد رسالة من السلام والمحبة للجميع من أجل تحقيق التقدم والازدهار لشعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطا وأن يبقي وطننا الغالي دائمًا وأبدًا رمزًا للوحدة والأمن والأمان والسلام.

