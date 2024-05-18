ضبط 9 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية منضبط 9 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالشرقية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط (عدد 9 أشخاص) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم وتبين وجود حفرة (بقطر 1 متر وبعمق 5 أمتار داخل العقار محل البلاغ) وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فـي الحفر.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد الحفر والتنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.