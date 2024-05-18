15 شهيدًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مُخيم "جباليا" شمال غزة

استشهد أكثر من 15 فلسطينيًا، وأصيب 30 آخرون، اليوم السبت، إثر قصف واستهداف من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقصف جيش الاحتلال بوابة أحد مدارس الإيواء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، واستهدف المدنيين الذي حاولوا العودة لمنازلهم فيه، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، نقل معظمهم إلى مستشفى كمال عدوان الذي استهدف القصف العنيف محيطه أيضا.

يشار إلى أن الوضع الإنساني داخل المخيم الذي يتعرض لقصف متواصل منذ أيام كارثي، في ظل الحصار المفروض على العائلات فيه، وفي ظل شح مقومات الحياة من طعام ومياه وأدوية، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول للمخيم وانتشال جثامين الشهداء والإصابات، ما ينذر بكارثة حقيقة.

واستشهد شخصان إثر استهدافهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، استشهد ثلاثة أشخاص، وجرح آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة قديح شرق خان يونس، ورجل في قصف استهداف سيارة مدنية قرب رفح جنوب قطاع غزة.