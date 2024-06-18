تشييع جثمان حاج مصري من الدقهلية توفي أثناء أداء مناسك الحج

توفي حاج مصري في العقد السابع من عمره، وذلك أثناء إقامته لشعائر الحج في المملكة العربية السعودية، حيث جرى إنهاء إجراءات وتصريح الدفن، وشيع جثمانه فجر اليوم .

كان الحاج محمود محمد عبدالرحمن العمدة، ومقيم قرية الحدادة مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، قد توفي وذلك أثناء تواجده بعرفات وتأدية مناسك الحج، ونقل علي اثر اصابته الي مستشفى الهلال الأحمر بمكة المكرمة.

وتوفي الحاج قبل وصوله للمستشفى وانهي مندوب القنصلية المصرية، أوراق وإجراءات المتوفي لإستخراج تصريح الدفن، وجرى دفن الجثمان فجر اليوم داخل مقابر الشهداء بمكة المكرمة