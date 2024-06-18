أسرة صاحبة أشهر فيديو بموسم الحج: "كانت دائمة التقرب إلى الله"

أعربت أسرة الحاجة "ماجدة محمد موسى" البالغة من العمر 63 عامًا، صاحبة أشهر فيديو للمشي في عرفات، عن سعادتهم بقرية بهادة التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، مؤكدين أن والدتهم كانت دائمة التقرب إلى الله عز وجل وكانت تدعوه ليل نهار لكي يحقق دعوتها بحج بيت الله الحرام وكانت تداوم على الصيام كل اثنين وخميس طوال العام حتى حقق الله لها دعوتها.

وأضافت أسرة الحاجة ماجدة، أن والدتهم دائمًا مصدر فخر لهم، وخاصة وأنها تعبت حتى تربيتهم جميعًا 9 أبناء بعد وفاة والدهم عام 2010، مؤكدين أن والدتهم كرست حياتها في سبيل تربيتهم وتلبيت احتياجتهم، موضحين أنها وصلت إلى سن المعاش منذ 3 سنوات.

وأوضح أبناء الحاجة ماجدة، أن والدتهم كانت تستقل مع الحجاج أتوبيس لجبل عرفات ومع شدة الازدحام وصعوبة حركة الأتوبيسات المتجهة نحو مشعر عرفات، توقف الأتوبيس بعد تحركه من منطقة العزيزية بنحو 600 متر فقط، حيث قامت بالنزول منه للسير مشيا وسط الجبال، رغم معاناتها من مرض بركبتها تتعالج منه، ولكن فرحتها برحلة الحج ورغبتها في الوصول لجبل عرفات جعلتها لا تشعر بأي مشقة أو ألم، ورغم وجود اثنين من أولادها كانا بأتوبيس آخر خلال رحلة الحج، إلا أنها لم تنتظر أحد للوصول لجبل عرفات، كما أنها طيلة الطريق كانت تدعي لنا ولكل الأسرة.

الحاجة ماجدة

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