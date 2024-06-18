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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميدو جابر يدعم صفوف المصرى أمام سيراميكا

ميدو جابر
ميدو جابر
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قرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى الاستفادة من خدمات لاعبه ميدو جابر أمام “سيراميكا” والمقرر لها الأحد المقبل بالجولة 27 فى الدورى، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى كان قد تعرض لها اللاعب عقب تعرضه للطرد فى مباراة المصرى ومودرن فيوتشر فى الجولة 25 بالدورى المحلي.

وكان  ميدو جابر قد غاب عن مباراة المصرى الماضية أمام الزمالك والتي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 25 مباراة.

ميدو جابر المصري