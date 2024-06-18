انتشار أمني مكثف لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك

واصلت وزارة الداخلية تواجدها الأمنى لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك حيث تتواجد الخدمات الأمنية بأماكن تجمعات المواطنين والمقاصد الترفيهية المختلفة.

في نفس السياق قامت كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية بتنفيذ إجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.



تضمنت الإجراءات الأمنية نشر الأقوال والمرتكزات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية.. وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

كما قام مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد القصوى تنفيذاً للخطط الأمنية التى اعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك..