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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات نظافة مكثفة ورفع كفاءة الطرق بمراكز المنيا خلال أيام العيد

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة ورفع كفاءة الطرق بمراكز المنيا
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شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على استمرار حملات النظافة بكافة قرى ومدن وأحياء المحافظة وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك موجهاً برفع المخلفات أولاً بأول والقضاء على أماكن تجمعات القمامة، والاهتمام بمنظومة النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.


وفي هذا السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم الثلاثاء تكثيف أعمال النظافة على امتداد كورنيش النيل حيث قام العمال بنظافة وتجميل وأعمال الري وقص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات من ميدان لوتس وشارع بورسعيد وأمام مكتبة مصر ومجلس المدينة وكورنيش النيل وشارع عمر سلطان وشارع مصر ورفع المخلفات أولًا بأول حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وإضافة مظهر جمالي وحضاري لعروس الصعيد.

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أجازه عيد الاضحى المبارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تكثيف اعمال النظافة حملات نظافة مكثفة مدينة بني مزار مدينة المنيا مراكز المنيا مدينة سمالوط مركز مطاي