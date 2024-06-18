محافظ المنوفية يتفقد مستشفى صدر شبين الكوم للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خلال جولته الميدانية الموسعة مستشفى صدر شبين الكوم للوقوف على انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى وذلك في ثالث أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية ، والمحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .



كما تفقد المحافظ عيادات الصدر واطلع بنفسه على دفاتر المترددين والإجراءات الطبية التي تم اتخاذها حيالهم منذ دخولهم المستشفى لمتابعة مدى التعامل الفوري للأطقم الطبية لهم حتى تماثلهم للشفاء لتقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق ، فيما حرص محافظ المنوفية على الاستفسار من وكيل وزارة الصحة عن آلية العمل خلال أجازة العيد والاطمئنان على الحالة العامة ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية بكافة الأقسام.

وتجول المحافظ في العناية المركزة واستفسر عن الحالة الصحية لعدد من المرضى ونوعية الخدمات الطبية لهم مراعاة لحقوقهم مؤكدا أن الدولة تولي إهتمامًا بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطن لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية ، وخلال تفقده قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية بالمجان على عمال المستشفى دعماً لهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم احتفالا بالعيد.

وفى ذات السياق وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بالمرور الميداني على كافة المستشفيات خلال أجازة العيد ، قام اللواء عماد يوسف السكرتير العام بجولة تفقدية تفقد خلالها مستشفى بركة السبع المركزي حيث تابع الحالة الصحية للمرضى بالعناية المركزة للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات والحالة العامة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمترددين ، فضلا عن متابعة جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

كما تابع السكرتير العام الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات بشوارع وميادين بركة السبع لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً وتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين ، وتم التنبيه على ضرورة التواجد الميداني بالشارع ورفع الإشغالات بمنطقة أسفل كوبرى بركة السبع تحقيقاً للصالح العام.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهات مشددة برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية لاستقبال عيد الاضحى ، وتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة وربطها بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.

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