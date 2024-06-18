مصرع شخصين وإصابة 2 في حادث سباق موتوسيكلات بطريق جمصة بالدقهلية

لقي شخصان مصرعهما، واصيب 2 آخرين، اثر وقوع حادث تصادم بسبب سباق موتوسيكلات فيما بينهم علي طريق رافد جمصة بنطاق بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابان الي المستسفي للوضع تحت الرعاية الصحية، والجثمانين إلي ثلاجة حفظ الموتي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس، بوقوع حادث تصادم موتوسيكلات بسبب سباق فيما بينهم ووجود وفيات ومصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس لقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع اسلام حسن خليل، 20 عاما، مقيم الترزي بلقاس، خالد مسعد حسن ابو الفتوح، 17 عاما، عزبة صبحي بلقاس، اثر تعرضه لكسر بقاع الجمجة ونزيف داخلي في البطن والرأس فيما اصيب كلا من : آدم طارق السعيد الشربيني ، 17 عاما، عزبة جاد بلقاس، مصاب بنزيف داخلي بالبطن، كسر بقاع الجمجمة، وكسر باليد اليسري وجروح متفرقه بالوجه والرأس، أحمد السعيد ابو المعاطي احمد،20 عاما، عزبة جاد بلقاس، مصاب بكسر مضاعف باليد اليسري، اشتباه كسر بالظهر والساق اليمني.

جرى نقل المصابان الي مستشفي بلقاس، والجثمانين الي مشرحة المستشفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات