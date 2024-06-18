أرقام تهمك للحصول على الخدمات الصحية .. تعرف عليها

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بعض الارقام الهامة للاتصال بها فى حالة طلب الحصول على الخدمات الصحية .
وأضحت وزارة الصحة والسكان ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” عن ارقام تقديم الخدمات الصحية التابعة للوزارة، وأيضا لطلبات الخدمات الصحية بالمحافظات الساحلية.
◻️مبادرات الصحة العامة: 15335
◻️خدمات طبية حرجة: 16474
◻️الخط الساخن للإسعاف: 123
◻️الطوارئ والحالات الحرجة والرعاية المركزة 137
▪️خدمات طبية بالعلمين ومطروح
◻️لطلب خدمة الزيارات المنزلية اتصل بمستشفى العلمين: 01020756945
◻️للحصول على خدمة القسطرة القلبية توجه لمستشفى العلمين ومركز قلب مطروح
◻️لأي خدمات علاجية أخرى توجه لأقرب مستشفى
- مستشفى العلمين النموذجى http://shorturl.at/cjOS5
- مركز قلب مطروح https://shorturl.at/OXfZn
- مستشفى الحمام المركزى http://shorturl.at/hSW05
- مستشفى مارينا المركزى http://shorturl.at/GMW01
- مستشفى الضبعة المركزى http://shorturl.at/imt14
- مستشفى الطوارئ رأس الحكمة http://shorturl.at/bjnS1