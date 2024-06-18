أرقام تهمك للحصول على الخدمات الصحية .. تعرف عليها

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بعض الارقام الهامة للاتصال بها فى حالة طلب الحصول على الخدمات الصحية .

وأضحت وزارة الصحة والسكان ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” عن ارقام تقديم الخدمات الصحية التابعة للوزارة، وأيضا لطلبات الخدمات الصحية بالمحافظات الساحلية.

◻️مبادرات الصحة العامة: 15335

◻️خدمات طبية حرجة: 16474

◻️الخط الساخن للإسعاف: 123

◻️الطوارئ والحالات الحرجة والرعاية المركزة 137



▪️خدمات طبية بالعلمين ومطروح

◻️لطلب خدمة الزيارات المنزلية اتصل بمستشفى العلمين: 01020756945

◻️للحصول على خدمة القسطرة القلبية توجه لمستشفى العلمين ومركز قلب مطروح

◻️لأي خدمات علاجية أخرى توجه لأقرب مستشفى

- مستشفى العلمين النموذجى http://shorturl.at/cjOS5



- مركز قلب مطروح https://shorturl.at/OXfZn



- مستشفى الحمام المركزى http://shorturl.at/hSW05



- مستشفى مارينا المركزى http://shorturl.at/GMW01



- مستشفى الضبعة المركزى http://shorturl.at/imt14



- مستشفى الطوارئ رأس الحكمة http://shorturl.at/bjnS1