أبرزها اللوز والخيار.. أطعمة ومشروبات تبرد جسمك في حر العيد

في فصل الصيف وحرارة الطقس الشديدة يحرص الكثير علي تناول المشروبات والأطعمة التي ترطب الجسم، هذه الأطعمة في تكوينها تعمل على تخفيف ومعادلة درجة حرارة الجسم للشعور بترطيب الجسم نتيجه التعرض للطقس شديد الحرارة ومواجهته.



وفقا لتقرير نشر في موقع draxe فإن هناك الكثير من المشروبات يمكنك الاستفادة منها خلال أيام العيد الذي نشهده لترتفع فيه درجات الحرارة عن معدلاتها بموجات حارة متفاوتة، يمكن مقاومتها بالطعام والشراب البارد الذي يعزز من هدوء الجسم وعدم شعوره بالحرارة العالية ومنها:

الألبان بأنواعها المختلفة ويفضل اللبن الماعز المبرد

مشروب اليانسون و النعناع الدافئ أو تناول النعناع الأخضر

تناول الشبت والبقدونس بوضعه على السلطات أو على الأطعمة المختلفة أو في شكل عصير

الزبادي أحد أهم منتجات الألبان التي تلطف الجسم

الشوفان اضفه إلى طعامك وسوف يعمل على تبريد جسمك

بعض أنواع المكسرات مثل اللوز

الكيوي الذي يحتوي علي الماء الذي يعزز من ترطيب الجسم

العنب الذي يعمل علي تبريد و ترطيب الجسم وكذلك الأناناس

عصير الفراولة والمانجو يمكنهم أن يشعراك ببعض البرودة

تناول الخيار يرطب الجسم أو على شكل عصير يعمل على تبريد جسمك

تناول عصير الكرفس الصحي وكذلك عصير الطماطم

تناول الكوسة الصحية

تناول الشاي الأخضر الصحي

تناول ملعقة من العسل قد تعزز من درجة حرارة جسمك

مشروب البابونج الصحي والمفيد يعزز من برودة الجسم .

الأرز البني من الأطعمة الصحية التي تعزز درجه حرارة جسمك

التوت من الفاكهة الصحية التي تشعرك بالبرودة