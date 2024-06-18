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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخماسي الحديث يعقد مؤتمرًا صحفيًّا للكشف عن تفاصيل بطولة العالم للناشئين

شريف العريان رئيس
شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث
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يعقد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث والتي تقام يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 25 حتى 30 يونيو الجاري على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وقرر الاتحاد المصري للخماسي أن يعقد المؤتمر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الأحد المقبل الموافق 23 من شهر يونيو بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية بالجيزة.

يحضر المؤتمر، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ومسؤولي الاتحاد.

يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية تستضيف بطولات العالم للخماسي الحديث لمختلف الأعمار منذ عام 2021 والتي كان آخرها بطولة العالم للشباب والشابات تحت 17 سنة.

وتصدرت مصر جدول ترتيب هذه البطولة برصيد 7 ميداليات بواقع أربع ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة.

خماسي الحديث شريف العريان بطولة العالم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبدالغفار محمود حسين