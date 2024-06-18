تريزيجيه يواصل تدريباته أثناء إجازته

‎نشر محمود حسن تريزيجيه، لا طرابزون سبور التركى والمنتخب الوطنى، صوراً علي حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، خلال ممارسته لبعض التدريبات البدنية على الشاطئ وذلك اثناء قضاء اجازته الدولية خلال فترة التوقف الكروى الدولي.

وكان قد تألق لاعب الفراعنة مع منتخب مصر خلال المباراتين الذي شارك مع الفراعنة امام منتخب بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.

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