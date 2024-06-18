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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تريزيجيه يواصل تدريباته أثناء إجازته

تريزيجيه
تريزيجيه
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‎نشر محمود حسن تريزيجيه، لا طرابزون سبور التركى والمنتخب الوطنى، صوراً علي حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي  إنستجرام، خلال ممارسته لبعض التدريبات البدنية على الشاطئ وذلك اثناء قضاء اجازته الدولية خلال فترة التوقف الكروى الدولي. 
وكان قد تألق لاعب الفراعنة مع منتخب مصر خلال المباراتين الذي شارك مع الفراعنة امام منتخب بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.

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ترزيجيه تدريبات