بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم على طريق أجا بالدقهلية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وتروسيكل وتوك توك، علي طريق أجا بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلي المستشفى، والجثمان

إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة أجا، بوقوع حادث تصادم ثلاثي علي طريق أجا، ووجود وفاة مصابين .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة مقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، ، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع "ابراهيم محمد ابراهيم يوسف، 48 عاما، مقيم قرية شبراويش دائرة المركز.

فيما اصيب كلا من "رحاب ابراهيم علي البهيدي، 17، مقيمه كوم النور ميت غمر، مصابه بسحجات متفرقة بالجسم، رضا المغاوري داوود، 45 عاما، اشتباه كسر في الساق اليمني ووجود هواء وماء علي الرئة، محمد ابراهيم علي محمد، 7 اعوام، مقيم كوم النور، مصاب بكدمات بالجسم وجرح قطعي بفروة الرأس، ابراهيم علي محمد ابراهيم، 34 عاما، كوم النور، كدمات متفرقة بالجسم ، اسماء علي محمد، 35 عاما، كوم النور، جرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم".

وجرى نقل المصابين الي مستشفى أجا المركزي والوضع تحت المتابعة الصحية، ووضع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.