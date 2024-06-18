تضامن الدقهلية: نحر 54 رأس ماشية وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع جمعية رسالة المنصورة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تخصيص ٥٤ رأس ماشية وذبحهم وتوزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك بمجزر ميت الكرما بمركز طلخا على الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة الدقهلية.

وقال الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية انه جرى وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام بجميع مراكز المحافظة و بالتعاون مع جمعية رساله المنصورة و تحت إشراف مديري الإدارات الاجتماعية بالمراكز ومن خلال قوائم بيانات معتمدة بعد اجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم و بما يتفق مع شروط الجمعية .

ومن جانبه صرح المهندس هشام المناوي، رئيس مجلس إدارة رسالة المنصورة، بان الجمعية أطلقت مشروع صك الأضحية ومستمرة فى تنفيذها سنويا بالتعاون مع مديرية تضامن الدقهلية لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها وايضًا المشاركة المجتمعية وتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية .

وأشار "المناوي " ان جمعية رسالة المنصورة حرصت على اتباع أرقى معايير الجودة في عملية ذبح وتعبئة وتغليف الأضاحي وذلك لضمان وصولها إلى المستفيدين في أفضل حالاتها.

يذكر ان تلك الجهود تأتي ضمن التزام مؤسسات التحالف الوطني بتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا وفي اطار توجيهات الدكتورة نفين القباج-وزيره التضامن الاجتماعي .

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