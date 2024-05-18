اليوم.. "الثقافة" تطلق فعاليات مؤتمر تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية

تنطلق في الرابعة عصر اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع تحت عنوان: "تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي.. ما بين تحديات المنافسة والإمكانيات المضافة"، وذلك "أون لاين"، والتي تنظمه أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، ويستمر حتى 20 مايو الجاري، عبر قناة منصة أكاديمية الفنون على اليوتيوب.

ويقام المرتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم كامل من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وكانت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ورئيس المؤتمر، قد أعلنت أن الأوراق البحثية التي وافقت عليها أمانة المؤتمر تزيد عن 65 بحثًا ودراسة، قدمها أساتذة أكاديميون، وباحثون، ومتخصصون من جامعات مصر المختلفة، وعدد من الدول العربية، منها: "العراق، والكويت، وفلسطين، واليمن، والجزائر"، هذه الأبحاث سوف يتم بثها عبر قناة منصة أكاديمية الفنون على اليوتيوب.

تتمحور هذه الأبحاث حول الذكاء الاصطناعي، ودراسة تأثيرات تطبيقاته على البحث الأكاديمي بصفة عامة، والتنبؤ بتجلياته على الممارسة الفنية بصفة خاصة، إضافة إلى كونها تغطى محاور المؤتمر العشرة في مجالات الفنون المختلفة، والتي تدرس جميعها بمعاهد الأكاديمية، من: "مسرح، وسينما، وموسيقى، ورقص، وباليه، وفنون شعبية، ونقد فني، وفنون الطفل، وترجمة الآداب والفنون والوسائط الفنية".

وفي هذا الصدد توجهت رئيس الأكاديمية إلى المولى عز وجل بخالص الدعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد الدكتور علاء عبدالعزيز مقرر المؤتمر الذي بذل مجهودات مضنية في الإعداد والتحضير لهذا المؤتمر حتى وافته المنية قبل شهور قليلة.