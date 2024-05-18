المطران مار متياس شارل: نشارك في آلام الأرضِ حتى نموت

احتفل المطران مار متياس شارل مراد بالقداس الإلهي في كنيسة مزار سيدة لبنان حريصا، بمشاركة الأب دافيد ملكي كاهن رعية مار بهنام وساره - الفنار والأب يوسف ضرغام كاهن رعية سيدة فاتيما - جونية، وحشد من أبناء ومؤمني الرعايا السريانية الكاثوليكية. خدم القداس جوقة كاتدرائية سيدة البشارة بيروت وشمامسة دير الشرفة.

شدد المطران مراد في عظته على شخصية مريم العذراء وكيف كانت حياتها مسيرة دائمة، فهي ركضت لخدمة نسيبتها اليصابات، وذهبت مع يوسف إلى بيت لحم، وهربت معه إلى مصر، فكل مسيرات مريم كان هدفها خدمة وطاعة يسوع.

ثم أضاف متأملاً بطاعة مريم التي بدأت بنعم البشارة حتى مرافقة ابنها في طريق الجلجلة وصولًا إلى الصليب واحتفلت معه بالقيامة، فقد ذابت مريم في الطاعة لإرادة الله وعلمتنا أن نعيش مسيرتنا بثقة على الأرض مشاركين في آلامها وصعوباتها حتى الوصول إلى القيامة.