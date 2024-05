إنجاز جديد لجامعة كفر الشيخ على مستوى التصنيفات

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ظهور الجامعة فى المركز الثانى على مستوى الجامعات المصريه في تصنيف " Research.com ranking" للجامعات العالميه لعام 2023، والمركز الاول فى عدد الباحثين الذين تنطبق عليهم معاير التصنيف بالتساوى مع جامعه القاهره بعدد 8 باحثين، والمركز 1248على مستوي الجامعات العالمية، وهو ما يعد إنجازاً لإدارة وأسرة الجامعة.



كما حصلت جامعة كفرالشيخ في التخصصات المختلفة طبقا لهذا التصنيف على المركز الاول فى تخصصصات Engineering and Technology،Environmental Sciences، Biology and Biochemistry،Chemistry والمركز الثانى فى تخصص Animal Science and Veterinary والثامن فى تخصص Computer Science.



وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الى أن التصنيفات الدولية للجامعات من أهم الوسائل التي يتم من خلالها الحكم على المستويات الأكاديمية في قطاع التعليم الجامعي وفقًا لمعايير وشروط يتم تحديدها بموضوعية علمية، ويعد تصنيف "Research.com ranking" أحد التصنيفات العالمية في الحكم بموضوعية وشفافية على مستوى الجامعات في العالم، مؤكدًا اهتمام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمي ودعم الباحثين بالإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات التي يتم إدراجها بكل تصنيف.



وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تقدم الجامعة ومنافستها المستمرة للوصول لمستويات متقدمة هو نتيجة عمل وجهد لتوفير كافة الاشتراطات والامكانات للدخول في مثل هذه التصنيفات الدولية، الأمر الذي يقوم على اساس تشجيع البحث العلمي والمبتكرين لتقديم مخرجات قادرة مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل تستطيع أن تبني مصر وتضعها على المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا.



ومن جانبه قال الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، ان تصنيف موقع Research.com لأفضل الجامعات العالميه يعتمد على مجموع قيم مؤشر H-index لجميع الباحثين البارزين المنتمين ال كل جامعه ذو مؤشر D-index (مؤشر H-index للتخصص) أعلى من (30 ) لتخصصاته العلمية، وهو ما اسفر عن حصول جامعه كفر الشيخ على المستوى الاول على مستوى الجامعات المصريه بوجود 8 باحثين من الجامعه فى هذا التصنيف.