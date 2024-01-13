مصرع رئيس نيابة المنشية لشئون الأسرة في حادث بطريق دمنهور

لقى المستشار عزيز وجيه عيساوى رئيس نيابة المنشية لشئون الأسرة - منذ قليل - مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم مرورى، بطريق دمنهور - حوش عيسى أمام قرية الكوم الأخضر، بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن مصرع المستشار عزيز وجيه عيساوى رئيس نيابة المنشية لشئون الأسرة بمحافظة الإسكندرية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة.