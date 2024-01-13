ads
السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع رئيس نيابة المنشية لشئون الأسرة في حادث بطريق دمنهور

المستشار عزيز وجيه
المستشار عزيز وجيه عيساوى رئيس نيابة المنشية لشئون الأسر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقى المستشار عزيز وجيه عيساوى رئيس نيابة المنشية لشئون الأسرة - منذ قليل - مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم مرورى، بطريق  دمنهور - حوش عيسى أمام قرية الكوم الأخضر، بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد وقوع حادث تصادم  بين سيارتين، أسفر عن مصرع المستشار عزيز وجيه عيساوى رئيس نيابة المنشية لشئون الأسرة بمحافظة الإسكندرية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة.

الكوم الأخضر حادث تصادم بين سيارتين رئيس نيابة دمنهور محافظة الاسكندرية محافظة البحيرة مدير امن البحيرة مديرية أمن البحيرة وقوع حادث تصادم حادث مروري النيابة العامة المستشار عزيز وجيه عيساوى رئيس نيابة المنشية لشئون الأسر