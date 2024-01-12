ندى ثابت: الدولة المصرية ترفض مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه

قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يؤكد حرص الدولة المصرية الدائم والمستمر على دعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعكس مساعيها المتواصلة لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وحماية أرواح الأبرياء في فلسطين.

وأضافت "ثابت" في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية راسخ وواضح للجميع، وأن هناك جهودا متواصلة تبذلها الدولة المصرية لضمان توفير المساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين، وإيقاف نزيف الدماء وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري، لإيقاف المجازر الدموية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وضمان الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وأكدت ثابت، أن الدولة المصرية ترفض تماما مخطط تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أراضيه حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به مصر، والاتصالات المكثفة للقيادة السياسية الحكيمة مع جميع الأطراف المعنية وزعماء دول العالم.. لإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم.