انسحاب النجوم يهدد دراما رمضان 2024

انسحب عدد كبير من نجوم الدراما الرمضانية هذا العام وذلك لأسباب فنية ومادية، في وقت أصبحت العديد من الأعمال الفنية مهددة بتوقفها أو تأخيرها.

ويعتبر الفنان محمود عبد المغني، واحدا من الفنانين الذين اعتذروا عن عدم تواجدهم ضمن بطولة مسلسل جري الوحوش، نظرا لانشغاله بتصوير أعمال فنية أخرى، أدت لصعوبة التنسيق بين مواعيد التصوير.

وبعد مرور 23 عاما على تقديم مسلسل "عائلة الحاج متولي"، الذي حقق اكتساحا باهرا في وقت عرضه، يعود المسلسل في جزء ثان بعنوان "أولاد الحاج متولي"، ويعاني العمل المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2024، عدة اعتذارات متتالية بين فريق عمله من النجوم.

وبدأت سلسلة الانسحابات من الفنانة رانيا يوسف، التي تعد أحد أبطال المسلسل، ثم تبعها بعد ذلك باعتذار الفنانة وفاء عامر وبها الفنانة نيرمين الفقي، بحسب ما أعلنت سابقا مجلة "لها".

وانسحب النجم السوري كرم الشعراني من بطولة مسلسل "تاج"،وسبقه في ذلك يوسف والفقي وعامر، الذي يجتمع في بطولته تيم حسن وبسام كوسا، بعد أكثر من 14 عاما.

وأكد الشعراني في تصريحات اعلامية، أن الانسحاب جاء بعد أن قررت الشركة المنتجة لمسلسل "كسر عظم 2" استكمال عمليات تصويره، بعد توقف دام عدة أشهر، ما جعله في مأزق من تواجده للتصوير والتنسيق بين المسلسلين.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "كسر عدم" السوري الاجتماعي، حصد عدة نجاحات وجوائز أثناء عرضه في 2022، وكانت شخصية الفنان كرم شعراني المعروف ب "هيثم" قد حصدت شهرة كبيرة، إذ أكد الشعراني أنه "لم يفضل مسلسل كسر عظم عن تاج".

وبين الشعراني أنه تواصل مع شركة الصباح المنتجة للعمل، والمخرج سامر برقاوي، واعتذر لهم، وتم حل الموضوع والانسحاب بشكل ودي.