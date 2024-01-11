روسيا تعلن إنهاء اتفاقية دولية مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن اتفاقية الاتصالات الدولية بالسيارات بين حكومتي روسيا وأوكرانيا قد تم إنهاؤها في 17 ديسمبر.

وقالت الوزارة في بيان نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية: "تم إنهاء الاتفاقية الموقعة في كييف في 21 مارس 1995 بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة أوكرانيا بشأن الاتصالات الدولية بالسيارات في 17 ديسمبر 2023".

أعلن ممثل مجلس الوزراء الأوكراني لدى البرلمان، تاراس ميلنيشوك، سابقًا أن الحكومة الأوكرانية وافقت على الانسحاب من معاهدة الاتصالات الدولية للسيارات والتعاون في حماية الملكية الصناعية مع روسيا.

ويأتي هذا الإعلان في سياق سلسلة من الإعلانات التي تقوم بها السلطات الأوكرانية بانسحاب بلادها من مجموعة من الاتفاقيات الموقعة مع روسيا وبيلاروسيا وسوريا وداخل رابطة الدول المستقلة.