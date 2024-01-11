طقس الإسكندرية.. استمرار الأجواء الباردة وتساقط الأمطار الغزيرة

تشهد الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى سقوط أمطار من متوسطة إلى خفيفة على معظم المناطق داخل المحافظة، وفي أوقات متفرقة، فما زالت السحب المنخفضة والكثيفة تسيطر على سماء الإسكندرية، وتحجب اشعة الشمس منذ الأمس.

وسجلت درجات الحرارة اليوم الخميس 16 درجة مئوية، مع سرعة رياح تصل إلى 23 كم/ ساعة، وتوقعات بسقوط أمطار متوسطة طوال اليوم بنسبة تصل إلى 10%، واستمرار ارتفاع أمواج البحر، واضطراب في حركة الملاحة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الصفحة الرسمية توقعات طقس اليوم مائل للبرودة، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما متوقع استمرار سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وتكون الأمطار خفيفة وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى يزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج يتجاوز ٣ أمتار.