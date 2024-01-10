محافظ الدقهلية يصدر قرارات عقب جولته لمعاينة حادث انهيار عقارين بالمنصورة

علق أيمن مختار محافظ الدقهلية، على واقعة انهيار عقارين، وتصدع 3 عقارات أخرى بمنطقة عزبة الشال بنطاق حي شرق المنصورة وذلك عقب عودته من جولة لتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالعصافرة مركز المرية شمال محافظة الدقهلية، وعقد لقاءً موسعاً بالمستثمرين .

وقال المحافظ عبر بيان على صفحة محافظة الدقهلية الرسمية على موقع فيسبوك أنه كلف عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة بسرعة التعامل الفوري مع شكوى عدد من المواطنين تم تقديمها الي مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والطوارئ من حدوث شروخ بمنازلهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حرصا علي حياتهم ، من خلال القيام علي الفور بمرافقة لجنة فنية وهندسية للتوجه لموقع العقارات المتضررة للمعاينة علي الطبيعة وتبين للجنة بالفعل وجود شروخ طولية بالعقارين أحدهما دور ارضي و5 ادوار علوية والآخر دور ارضى و3 ادوار علوية..

وأمر المحافظ "وفقا للبيان" بالإخلاء الفوري من الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة للعقارين من السكان لوجود خطورة داهمة وعمل كردون أمني حول المنطقة لتنفيذ الإخلاء ووجه بإجراء المعاينة علي الطبيعة للعقارات المجاورة والتي أسفرت عن عرض 3 عقارات أخرى مجاورة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط..

وأوضح المحافظ في البيان أن انهيار العقاريين وقع عقب تنفيذ الإخلاء من السكان ولا توجد أي خسائر في الأرواح ، مشيراً إلى أنه جاري رفع الأنقاض واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لازالة كافة مواطن الخطورة الداهمة بالمنطقة حرصا علي سلامة وحياة السكان .

ولفت البيان ان " المحافظ " كلف الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدعم الأسر المتضررة بمبالغ مالية من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية لإيجاد سكن بديل لمدة 6 أشهر وتوفير كافة السلع الغذائية واحتياجاتهم المعيشية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لحين توفير سكن دائم لهم .

ووجه " مختار " بصرف مساعدة عاجلة للأسر المتضررة من مؤسسة التكافل الاجتماعي وتسجيلهم على برنامج تكافل وكرامة وتلبية كافة مطالبهم .

كما وجه " المحافظ " لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمراجعة كافة العقارات الآيلة للسقوط من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإصدار قرارات إزالة فورية لها واخلائها من المواطنين.