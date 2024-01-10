العناية الإلهية تنقذ السكان.. انهيار عقار وإزالة آخر بمدينة المنصورة

شهدت منطقة عزبة الشال من ناحية شارع الدراسات بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية انهيار عقار مكون من 4 طوابق وتصدع عقارين مجاورين له، مما أدى إلى البدء فى إزالة إحداهما لوجود خطورة داهمة فيما أنقذت العناية الإلهية سكان العقار والعقارات المجاورة من كارثة محققة ولم يسفر الانهيار عن أى خسائر فى الأرواح أو إصابات.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من الأهالى بانهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة عزبة الشال من ناحية شارع الدراسات التابعة لحى شرق المنصورة بانهيار عقار بمنطقة حى شرق المنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة وقوات الحماية المدنية فى حى شرق المنصورة وسيارة الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وجرى فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار.

وبالفحص تبين أن العناية الإلهية أنقذت الأهالى حيث قاموا باخلاء المنزل قبل انهياره فيما تبين من فحص أوراق المنزل أنه ملك ورثة أحمد الطنطاوى وأنه لم يصدر له قرار إزالة أو ترميم من قبل ولكن الانهيار جاءت نتيجة إزالة عقار مجاور ملك هيثم النقيب أدت إلى حدوث شروح طولية في منزلين آخرين ملك كلا من أيمن حمدي المتولى وحلمى الطنطاوى.

وبمعاينة المنزلين المجاورين للمنزل المنهار تبين وجود شروح طولية بالمنزلين وجرى إخلائهم من السكان وفصل جميع المرافق عنهم وتم استدعاء الإدارة الهندسية، والتى قررت إزالة إحداهما على الفور وهو ملك حلمى الطنطاوى مكون من ثلاث طوابق لوجود خطورة داهمة وعرض الآخر على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط .

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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