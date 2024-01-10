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الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

برنامج احتفالات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين واليوبيل الـ50 لمجلس كنائس الشرق الأوسط

ارشيف
ارشيف
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وزع المركز الكاثوليكي للإعلام ومجلس كنائس الشرق الأوسط برنامج احتفالات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين واليوبيل الـ50 لمجلس الكنائس، بالإضافة إلى الحدث المسكوني الموسيقى في بيروت. 
ويتضمن البرنامج:

الافتتاح: الأحد 21 يناير الساعة السادسة مساءً، في كنيسة القديس جوارجيوس للطائفة الشرقية الآشورية الارثوذكسية- سد البوشرية

لقاء الجنوب: الجمعة 19 يناير الساعة السادسة مساءً، في كنيسة السيدة المارونية-لبعا

الحدث المسكوني الموسيقي- بيروت: السبت 20 فبراير  الساعة الخامسة بعد الظهر- فورم دو بيروت

لقاء الشمال: الإثنين 22 فبراير  الساعة السادسة مساءً في كرسي مار يعقوب - كرمسدة

لقاء البقاع: الأربعاء 24 فبراير الساعة السادسة مساءً، في كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس-زحلة

الختام: الأحد 28 فبراير  - الساعة السادسة مساءً،  كنيسة جميع القديسين الأنجيلية الأسقفية في بيروت - زيتونة باي (خلف فور سيزن).

أقباط أقباط الإرثوذكس