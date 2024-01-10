برنامج احتفالات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين واليوبيل الـ50 لمجلس كنائس الشرق الأوسط

وزع المركز الكاثوليكي للإعلام ومجلس كنائس الشرق الأوسط برنامج احتفالات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين واليوبيل الـ50 لمجلس الكنائس، بالإضافة إلى الحدث المسكوني الموسيقى في بيروت.

ويتضمن البرنامج:

الافتتاح: الأحد 21 يناير الساعة السادسة مساءً، في كنيسة القديس جوارجيوس للطائفة الشرقية الآشورية الارثوذكسية- سد البوشرية

لقاء الجنوب: الجمعة 19 يناير الساعة السادسة مساءً، في كنيسة السيدة المارونية-لبعا

الحدث المسكوني الموسيقي- بيروت: السبت 20 فبراير الساعة الخامسة بعد الظهر- فورم دو بيروت

لقاء الشمال: الإثنين 22 فبراير الساعة السادسة مساءً في كرسي مار يعقوب - كرمسدة

لقاء البقاع: الأربعاء 24 فبراير الساعة السادسة مساءً، في كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس-زحلة

الختام: الأحد 28 فبراير - الساعة السادسة مساءً، كنيسة جميع القديسين الأنجيلية الأسقفية في بيروت - زيتونة باي (خلف فور سيزن).