محافظ المنوفية يلتقي وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، بوفد الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، وذلك فى إطار المتابعة والمرور على عدد من المنشآت الصحية بنطاق المحافظة، فى ضوء تنفيذ خطة الهيئة لتطبيق معايير الجودة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا خضر مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتور أسامة الشلقانى وكيل المديرية، الدكتورة عزة عبد العزيز مدير المستشفيات النموذجية ومسئول برنامج الإعتماد، الدكتور حسين محمد مدير مستشفي الحميات بشبين الكوم، عدد من أعضاء الهيئة.

وخلال اللقاء تم مناقشة آليات تأهيل مستشفي الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم للاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وكذلك آلية تعزيز الشراكة لتطبيق رؤية الدولة نحو تحقيق جودة الخدمات الصحية لأهالي المحافظة وتطبيق التغطية الصحية الشاملة وفقًا للمعايير العالمية وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان أمانة وسلامة الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة والعاملين بها.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة تسعى بالتنسيق الكامل والتعاون مع وزارة الصحة للارتقاء بالمنظومة الصحية بنطاق المحافظة، حيث تم وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بمركز منوف لخدمة أكثر من 5 مليون مواطن وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها، وجاري العمل علي قدم وساق في إنشاء مستشفيات مركزية جديدة بمركزي أشمون والشهداء، وإقامة 3 مستشفيات طبية بتخصصات متنوعة بمراكز السادات وشبين الكوم وقويسنا لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية والتي ستساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بالمحافظة،لافتًا إلى أن القيادة السياسية تولي إهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي وخدمات الرعاية الأساسية وفقًا لأهداف ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه قدم وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الشكر لمحافظ المنوفية على جهوده الميدانية والملموسة بشتى القطاعات الخدمية ولاسيما المنظومة الصحية، وتقديم الدعم اللازم للمنظومة لتحسين الرعاية الصحية بالمستشفيات كونها تلعب دورًا محوريًا فى النظام الصحى المصري.