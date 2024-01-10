قيادي بـ"مستقبل وطن": مسار مصر الداعم للقضية الفلسطينية نموذج للتضامن والتكامل العربي

قال عبدالله سعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن مصر تخوض معركة وطنية شريفة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقن دماء الأبرياء، واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة.

وأوضح "سعيد" في تصريحات له، أن المسار الذي اتخذته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يشرف كل مصري ونموذج للتضامن والتكامل العربي، ويعزز من ترابط الشعوب العربية ووحدة مصيرها.

وأشار "سعيد" إلى أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن يؤكد موقف مصر الثابت والراسخ الداعم للقضية والمتسمك بوقف اطلاق النار في غزة واحلال السلام والأمن بالمنطقة، وأنها كانت وستظل القلب النابض للعروبة وحامية حمى الوطن العربي.

وتابع: "لقد شكلت مصر تحالفًا دوليًا بسياساتها القوية الشفافة ساهم في تخفيف وطأة الحرب على غزة وإدخال الكثير من المساعدات الإغاثية والغذائية.. ولن تترك مصر وشعبها القضية حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة".

وأضاف أن القمة المرتقب عقدها اليوم بالعقبة بين الزعماء المصري والأردني والفلسطيني تستهدف التأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وضرورة الوقف العاجل لاطلاق النار والضغط على المجتمع الدولي للتحرك للحفاظ على أرواح الأبرياء من الفلسطينيين.