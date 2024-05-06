القاهرة الإخبارية: معبر رفح يعمل بشكل طبيعي.. واستقبال عدد كبير من المصابين الفلسطينيين

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن معبر رفح يشهد حركة طبيعية طوال اليوم، حيث استقبل اليوم عددا كبيرا من المصابين من قطاع غزة، تم دخولهم إلى الأراضي المصرية عبر مرفق الإسعاف المصري بواقع 20 مصابا وما يزيد في الساعات المقبلة يتم استقبالهم وعلى مدار 24

ساعة.

وأضاف "المطعني"، خلال رسالة على الهواء، أنه تم استقبال عدد كبير من المرافقين الذين أتوا مع المصابين ليتم توزيعهم على مختلف المستشفيات المصرية، كما شهدت حركة السفر والوصول عبر معبر رفح فهي طبيعية إلى حد بعيد ومازالت رغم حالة التصعيد والتوتر والقصف الذي يشهده شرق مدينة رفح الفلسطينية والغارات الكثيفة التي تسمع على مدار الساعات الماضية والمتقطعة.

وتابع: "كل هذا لم يؤثر على الحركة الطبيعية لمعبر رفح بالنسبة لحركة المسافرين، ورصدنا قرابة 10 حافلات بالعديد من المسافرين الذين أتوا من قطاع غزة والمتوجهين أيضا إلى قطاع غزة عبر صالات الوصول والسفر المتواجدة طوال 24 ساعة من خلال معبر رفح".