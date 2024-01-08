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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"العمل": بدء تسجيل الدفعة الرابعة على دورات مجانية في "المالتي ميديا" لشباب الإسكندرية

وزارة العمل
وزارة العمل
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أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، عن فتح باب التسجيل لدفعة جديدة من الشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على دورات تدريبية مجانية على مجالات المالتى ميديا Multi Media  والتى تضم: "الفوتوشوب، والمونتاج، والأنيميشن، والتصوير، والرسوم المتحركة، والتسوق الالكترونى، وذلك بالتعاون مع مركز أركان للإبداع الذي يساهم في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني.

وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل، ضمن بروتوكول التعاون  بين مديرية العمل ومركز أركان والذي يهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائل التداول في كافة المجالات لسوق العمل المصري ، ضمن جهود المديرية لتفعيل آداؤها لمهامها فى خدمة ودعم الشباب من خلال التنسيق مع الجهات المتخصصة لتوفير برامج تدريبية مجانية ، وفرص عمل لائقة تساهم فى الحد من معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة فى ظل الجمهورية الجديدة ..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الدورات التدريبية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بملف التدريب المهني على المهن المستحدثة التى تتناسب مع سوق العمل ووظائف المستقبل ، وتوفير برامج تدريبية مناسبة وفق أحدث الأساليب العالمية ، والتنسيق مع الشركات المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب لتأهيل الشباب من الجنسين وكذلك ذوى الهمم و تنمية مهاراتهم على تلك المجالات فى إطار إستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي ورؤية 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من تدريب الدفعة الاولى والدفعة الثانية والثالثة  لعدد 191 متدرب على المهن المشار إليها بالتعاون مع مركز أركان للإبداع. كما أشار إلى أنه يمكن للشباب الراغب فى الحصول على تلك الدورات التسجيل من خلال الرابط التالى : https://forms.gle/ZH8SQBTn6tVTJXMK8 ، وسوف يتم التواصل معهم لتحديد موعد المقابلات الشخصية كما يلزم الإلمام باساسيات الحاسب الالى.

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