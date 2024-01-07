45 جنيها زيادة جديدة في أسعار الذهب فى نهاية تعاملات اليوم الأحد

شهد سعر الذهب في مصر زيادة جديدة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، والذي يتوافق مع أعياد الميلاد المجيد؛ مسجلا 45 جنيها في الجرام الواحد وعلى مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

قال تقرير اقتصادي إن سعر جرام الذهب من عيار 14 الأقل قيمة حوالي 2183 جنيها للبيع و2217 جنيها للشراء، وكيلو الذهب نحو 3.742 مليون جنيه للبيع و3.8 مليون جنيه للشراء، كما بلغ عيار 18 نحو 2807 جنيه للبيع و2850 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 3743 جنيه للبيع و3800 جنيه للشراء، وعيار 21 الأكثر شهرة نحو 3275 جنيه للبيع و3325 جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 26.2 ألف جنيه للبيع و26.6 ألف جنيه للشراء، وأوقية الذهب حوالي 116.403 ألف جنيه للبيع و118.18 ألف جنيه للشراء.