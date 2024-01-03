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الأربعاء 03 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يمنح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة

الزمالك
الزمالك
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منح معتمد جمال مدرب الزمالك، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات وذلك لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته مرة أخري يوم السبت المقبل على ملعب النادي في مقره بميت عقبة.

ويستعد فريق الزمالك للسفر للإمارات في الأيام المقبلة وذلك لخوض بطولتين وديتين لتجهيز اللاعبين بشكل بدني وفني مميز خلال فترة توقف الدوري حاليا بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات .

وستكون البطولة الأولي بالإمارات في الفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري، وهي بطولة الوحدة الإماراتي، وتشهد مشاركة 4 فرق، الزمالك، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي وذلك على استاد آل نهيان.

أما البطولة الودية الثانية للزمالك فمن المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير الجاري، وتقام البطولة بمشاركة فرق وهي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني، وأهلي جدة السعودي، والزمالك المصري.

معتمد جمال الزمالك الوحدة الإماراتي أيمن مصطفى