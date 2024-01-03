وزير الاتصالات يبحث مع سفيرة الولايات المتحدة تعزيز التعاون

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها، في لقاء هدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت وجود كبرى الشركات الأمريكية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، مشيرًا إلى تعدد مجالات التعاون بين البلدين.

وشدد على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، والتي أسفرت عن زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر.

وقد استعرض الوزير أبرز التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مشيرا إلى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتعاون مع شركات محلية وعالمية في تنفيذ المشروعات، ودعا الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر وإقامة مراكز لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى تطوير مشاريع رفع كفاءة الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية، ومشروعات وزارة الاتصالات في قرى حياة كريمة لتحسين خدمات الاتصالات ونشر الثقافة الرقمية.

وفي سياق حوكمة البيانات، أكد الوزير جهود الدولة في حماية البيانات الشخصية وسياسة الحوسبة السحابية، مشيرًا إلى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية لتكون أول جامعة متخصصة في أفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ختام اللقاء، دعا الوزير السفيرة لزيارة جامعة مصر للمعلوماتية ومراكز إبداع مصر الرقمية التي أنشأتها الوزارة لدعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

من جهتها، أثنت السيدة سفيرة الولايات المتحدة على جهود مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكدت على استعداد الولايات المتحدة لتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية للاتصالات وحوكمة البيانات.

حضر اللقاء ممثلون عن الحكومة المصرية والوفد الأمريكي، الذي أبدى استعداده لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.