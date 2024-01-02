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الثلاثاء 02 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثنائي الزمالك يواصلان التأهيل للتعافي من إصابات عضلية

المثلوثي من تدريب
المثلوثي من تدريب الزمالك
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واصل ثنائي الزمالك، عمرو السيسي وحمزة المثلوثي، تدريباتهم التأهيلية على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء بملعب النادي في ميت عقبة .

ويعاني الثنائي من إصابات عضلية ويخضعان لبرنامج تأهيلي من أجل العودة للمشاركة بالتدريبات الجماعية سريعا .

ويشارك فريق الزمالك في بطولتين بالإمارات في الفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري، وهما بطولة الوحدة الإماراتي، وتشهد مشاركة 4 فرق، الزمالك، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي وذلك على استاد آل نهيان.

أما البطولة الودية الثانية للزمالك فمن المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير الجاري، وتقام البطولة بمشاركة فرق وهي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني، وأهلي جدة السعودي، والزمالك المصري.

يذكر أن الزمالك ينافس على أكثر من بطولة هذا الموسم، أبرزهم كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي يتصدر الفريق الأبيض فيها مجموعته الثانية وضمن التأهل للدور ربع النهائي .

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