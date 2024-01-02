الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة نهارا مع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا نتأثر بمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، مما يسهم في الشعور بالطقس الدافئ نهارا، ولكن يجب توخي الحذر حيث تنخفض درجات الحرارة ليلا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة الأيام الحالية حول المعدلات الطبيعية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، مشيرة إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر والتي تصل إلى حد الضباب.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرارا لفرص سقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية، قد تصل إلى بعض مناطق الوجة البحري، ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.