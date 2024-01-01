بالفيديو.. باحثة فلسطينية: العدوان الإسرائيلي ما زال مستمرا على قطاع غزة والاحتلال يرغب بإطالة الحرب

قالت دكتورة تمارا حداد، الأكاديمية والباحثة الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي ما زال مستمرًا على قطاع غزة حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن العدوان كان مركزًا يوم أمس على استمرار الغارات في المحافظات الوسطى، وبالتحديد منطقة النصيرات والبريج، ومناطق بالمحافظات الشمالية.

وأضافت "تمارا" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن سلطة الاحتلال معنية بإطالة الحرب، حيث أنه حتى هذه اللحظة لم تنجح الهدن الإنسانية على أرض الواقع وهو إشارة أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل عدم تطبيق الهدن الإنسانية لإخراج المحتجزين الإسرائيليين بشكل متعمد وممنهج من أجل استمرار العدوان على قطاع غزة حتى يحقق أهدافه.

وتابعت أنه بالرغم من انسحاب 5 ألوية من قطاع غزة إلا أنه تبقى 5 فرق إسرائيلية في القطاع لاستكمال الواقع والعدوان ومخططاتهم في قطاع غزة والتي تتمثل في تقسيم قطاع غزة إلى قسمين وأيضًا عملية التموضع في المحافظات الشمالية وجزء صغير من خان يونس.

وأوضحت، الأكاديمية والباحثة الفلسطينية، أنه بالرغم من تواجد الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق في قطاع غزة إلا أنه كان هناك إطلاق صواريخ من المقاومة الفلسطينية على تل أبيب بالأمس وهذا الأمر يعزز واقع أن المقاومة مازالت موجودة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن المدنيين أصبحوا يعيشون في حصار كامل، دون طعام أو شراب بشكل يناسب الإحتياجات، موضحة أن هناك تفشي للأمراض نتيجة التكدس في منطقة رفح الفلسطينية،إضافة إلى عدم توفر الوقود والكهرباء، مع خروج بعض المستشفيات عن الخدمة .

وأكملت "تمارا" أن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل من أجل استمرار الحرب في قطاع غزة، مؤكدة أن نتنياهو يرغب في تحقيق أهدافه أمام حكومة اليمين المتطرف.