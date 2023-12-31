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الأحد 31 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. الحرب مستمرة في 2024

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الاثنين 1 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يوجه بتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية

الحرب مستمرة فى 2024.. غارات مكثفة على وسط غزة.. ومجلس الحرب الإسرائيلى يدرس إبرام صفقة تبادل وهدنة جديدة.. وتصاعد الدعوات إلى استعمار القطاع من جديد

ناشطة يهودية مقربة من وزير المالية بتسلئيل سموتريش: شمال غزة جاهز بالفعل لعودتنا

تصعيد فى التجسس.. كوريا الشمالية تستبعد أى تقارب مع جارتها الجنوبية

إثيوبيا تعترف: 3.8 مليون شخص يواجهون خطر الجفاف فى تيجراي

صحيفة كينية: آبى أحمد يعانى من أزمة اقتصادية كبيرة فى 2024

رفض ترشيح عمران خان فى الانتخابات البرلمانية بباكستان

أزمة البحر الأحمر.. الجيش الأمريكى يغرق 3 زوارق للحوثيين هاجمت سفينة شحن

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السيسي البريد البوابة الحرب الحرب مستمرة غزة