اقرأ غدًا في «البوابة».. الحرب مستمرة في 2024

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الاثنين 1 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يوجه بتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية

الحرب مستمرة فى 2024.. غارات مكثفة على وسط غزة.. ومجلس الحرب الإسرائيلى يدرس إبرام صفقة تبادل وهدنة جديدة.. وتصاعد الدعوات إلى استعمار القطاع من جديد

ناشطة يهودية مقربة من وزير المالية بتسلئيل سموتريش: شمال غزة جاهز بالفعل لعودتنا

تصعيد فى التجسس.. كوريا الشمالية تستبعد أى تقارب مع جارتها الجنوبية

إثيوبيا تعترف: 3.8 مليون شخص يواجهون خطر الجفاف فى تيجراي

صحيفة كينية: آبى أحمد يعانى من أزمة اقتصادية كبيرة فى 2024

رفض ترشيح عمران خان فى الانتخابات البرلمانية بباكستان

أزمة البحر الأحمر.. الجيش الأمريكى يغرق 3 زوارق للحوثيين هاجمت سفينة شحن