لأولوية المرور.. ميكانيكي يعتدي على ضابط بـ"كتر" في الدقهلية

تعدى ميكانيكي على ضابط بالضرب بآلة حادة "كتر" مما تسبب فى إصابته بجروح قطعية بفروة الرأس و بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا محافظة الدقهلية من ضبطه وتبين قيام المتهم بالتعدي على الضابط بسبب أولوية المرور حال استقلال المجني عليه سيارته والمتهم دراجة نارية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء حمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بحضور "عمر.أ.أ"،25 عاما، نقيب ومقيم بندر بلقاس تضرره من "محمود.ا.إ.ا"،18 عاما، ميكانيكى ومقيم قرية ميت عنتر دائرة المركز، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "كتر " وإحداث إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس وذلك على إثر مشادة كلامية بينهم بسبب أولوية المرور أثناء استقلاله سيارة خاصته والمتهم دراجة نارية بأحد شوارع مدينة طلخا.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، من ضبط المتهم ودراجته النارية "بدون لوحات معدنية"، وبما جهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة وبإرادة جرى ضبط الأداة المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.