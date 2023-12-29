مصرع ربة منزل على يد زوجها طعنا بإحدى قرى الدقهلية

لقيت ربة منزل فى العقد الثالث من عمرها بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه فى محافظة الدقهلية اليوم الجمعه مصرعها طعنا بسلاح أبيض على يد زوجها لخلافات زوجيه بينهم وجرى ضبط الزوج ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى على ذمة تصرفات النيابة .

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من أهالى قرية بانوب التابعة للمركز بمقتل ربة منزل على يد زوجها طعنا عقب خلافات زوجيه بينهم حيث قام بالاتصال بأسرتها عقب قتلها .

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل ندى شعبان عبد الهادي 29 عامًا على يد زوجها ويدعى أحمد ال.م 38 عامًا حيث تعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب خلافات أسرية بينهما.

وجرى ضبط الزوج والسلاح المستخدم وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي على ذمة تصرفات النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13407 جنايات مركز نبروه لسنة 2023 واخطرت النيابة العامة والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها .