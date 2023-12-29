بايدن يعلن مقتل رهائن أمريكيين في قطاع غزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتل مواطنة أمريكية في قطاع غزة، وقال: "أشعر أنا وجيل بحزن بالغ إذ يُعتقد أن المواطنة الأمريكية جودي واينشتاين قد قتلت هي الأخرى، ويمثل هذا التطور المأساوي صدمة بالغة، إذ يأتي عقب سماعنا بإمكانية أن يكون زوج جودي الحبيب غاد هاغاي هو الآخر قد قتل".

وقال البيت الأبيض في بيان نقلا عن بايدن: "قلوبنا مع أولاد جودي وغاد الأربعة وأحفادهما السبعة وأحباءهم الآخرين. لن أنسى يوما ما أخبرتني إياه ابنتهما وأفراد أسر المواطنين الأمريكيين الآخرين المحتجزين في غزة كرهائن.

وأضاف: "إنهم يعيشون جحيما منذ عدة أسابيع، ولا يفترض أن تعيش أي أسرة محنة مماثلة، وأعيد التأكيد على التعهد الذي قطعته لكافة أسر من زالوا محتجزين كرهائن، ألا وهو أننا لن نكف عن العمل على إعادتهم إلى منازلهم."

من جانبها، قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس: نشعر أنا وزوجي دوغلاس ببالغ الحزن إزاء نبأ مقتل المواطنة الأمريكية جودي وينشتاين في غزة، وردنا هذا الخبر المحزن عقب أسبوع من علمنا بمقتل زوجها غاد هاغاي، ونتعاطف مع أفراد عائلتهم ولكل من يشعر بالحزن لفقدانهم.

وأضافت: "كما نؤكّد مجدّدًا لعائلات الأمريكيين الذين ما زالوا رهائن أنّهم ليسوا وحدهم، وأننا سنظل ملتزمين ببذل كل الجهود لإعادة أحبائهم إلى ربوع الوطن".