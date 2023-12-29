وزير إسرائيلي متطرف تعهد بعدم وصول أموال إلى غزة

تعهد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بعدم وصول أموال إلى قطاع غزة.

وابلغ سموتريتش الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل ستواصل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية ما دام في منصبه، مضيفا “لن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين في غزة”، على حد قوله.

وكتب سموتريش على موقع إكس: "لدينا الكثير من الاحترام للولايات المتحدة.. أفضل حليف لنا في العالم.. وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل".

وأضاف الوزير الإسرئيلي: "لكننا لن نضع مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب، وطالما أنني وزير المالية، فلن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين النازيين في غزة، وهذا ليس موقفا متطرفا، هذا موقف منقذ للحياة وقائم على الواقع".