(خاص).. سماح القرشي زوجة الملحن حلمي بكر تكشف عن اخر تطورات حالته الصحية

قالت سماح القرشي زوجة الملحن حلمي بكر ان الحالة الصحية التي يمر بها الأستاذ حلمي إنه يعاني منذ أيام من توقف كامل لحركة رجليه اليمني.

واكدت سماح القرشي في تصريحات خاصة للبوابة إلى أنه ليست لديه أي مشكلة عقلية أو مشكلة في الحديث، موضحةً أنه مازال يتذكر كل شيء حوله، ويتحدث في الفن وفي كامل قواه العقلية

واشارت زوجة الملحن حلمي بكر، انه من فترة كان بيشتكي من تعب في القلب ولكن الطبيب طمأنا على حالته الصحية، إنما منذ أيام توقفت رجله عن الحركة، رغم أنه كان يستطيع تحريكها من قبل". البوابة كانت تتابع حالته الصحية منذ أسبوعين بعد أزمته المرضية الأخيرة

وأوضحت سماح القرشي انه يعاني منذ ا اكتشافه حالة النصب التي تعرض لها في استيلاء أحد المدعين بانه مدير أعماله اثناء علاجه الأخير في أحد المستشفيات والاستيلاء على أمواله دون معرفته التي تقدر بمبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه، ولم يتم حتى الان أي محاولات لإعادة المبلغ رغم اننا قمنا بعمل محضر ضد المتهم ولم يحدث أي تطورات في القضية حتى الان