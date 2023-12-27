انطلاق ماراثون امتحانات جامعة المنيا الخميس القادم

أعلن د. عصام فرحات رئيس جامعة المنيا عن كامل استعداد الجامعة، لانطلاق ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، بجميع كليات الجامعة والتي ستنطلق اعتباراً من الخميس القادم بالاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي (الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض)، والتي ستستمر حتى نهاية يناير القادم.

و قدم د. عصام فرحات خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل، أن يديم على مصرنا الحبيبة روح الترابط والمحبة بين جموع الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه، وموجهاً إلى أن تراعى جداول الامتحانات توقف أعمالها خلال الاحتفال بعيد الميلاد.

ووجه د. فرحات إلي تعظيم الاستفادة من المؤتمرات العلمية المنعقدة داخل الكليات نظراً لأهميتها في إحداث حراك علمي وتبادل الخبرات العلمية بين صغار الباحثين والأساتذة المتخصصين في كافة التخصصات العلمية، وإعداد تقرير سنوي يعرض على مجلس الجامعة لنشاط المؤتمرات بالكليات.