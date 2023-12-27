"ألسن القناة" تُكرم طلابها المتميزين علميًا ورياضيًا وفنيًا

‏صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بأن فرز المواهب الطلابية وتكريمها يشكل حافزا كبيرا لمواصلة التميز، وداعما معنويا كبيرا للطلاب.

جاء ذلك تعليقاً من رئيس جامعة القناة على تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين رياضياً وفنياً وعلمياً على مستوى الجمهورية، وإقليم القناة والجامعة بكلية الألسن.

جاء التكريم بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن.

وبمشاركة الدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور وليد شعبان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وبحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه بالكلية.

وخلال حفل التكريم - قدم الدكتور صفوت عبد المقصود ميدالية الكلية للطلاب المتميزين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الدراسية والعملية، مؤكداً على عدم وجود أي تعارض بين التفوق الدراسي والتميز في الأنشطة، لافتاً إلى أن تنمية المهارات يدعم التفوق العلمي.

هذا وقد تم تكريم كل من الطالب محمد تامر محمد بالفرقة الاولى بقسم اللغة الصينية بطل الجمهورية

للكيك بوكسينج ثلاث مرات على التوالي، ولاعب منتخب مصر للشباب.

كما كرم الطالب محمد كامل محمد بالفرقة الرابعة قسم اللغة الإنجليزية، لاعب كاراتيه والحاصل على المركز ثالث بقطاع قناة السويس مرتين، و المركز الثاني بقطاع قناة السويس، والمركز الثالث بدوري الجمهورية، والمركز الأول على مستوي الجامعة 2022، والمركز الثالث على مستوى الجامعة 2022.

وتم خلال الحفل تكريم الطالبة فريدة خالد بالفرقة الأولى قسم لغة انجليزية لحصولها على أول قطاعات جمهورية وثاني قطاعات جمهورية وثالث جمهورية دوري وخامس جمهورية دوري وأول وثاني منطقه على في رياضة الكاراتيه لعبة الدارتس، كما حصلت على أول وثالث جمهورية.

فيما تم تكريم الطالبة مريم محمود بالفرقة الثالثة قسم لغة إنجليزية لحصولها على مركز تاني في كرة السلة مع منتخب الجامعة على مستوى الجامعات المصرية.

بينما كُرمت جودي طارق سعد بالفرقة الثالثة قسم لغة فرنسية لتفوقها في بطولات السباحة التي شاركت بها منها بطولة الإسماعيلية للسباحة بالزعانف لهذا العام والتي حصلت خلالها على المركز الأول في سباق 100 متر سباحة بالزعانف المونو، والمركز الثاني في سباق 400 متر سباحة بالزعانف المزدوجة، و المركز الثالث في سباق 400 متر سباحة، والمركز الثالث في سباق 50 متر، والمركز الثاني في سباق 50 متر سباحة، والمركز الثاني في سباق 50 متر سباحة المزدوجة

إلى جانب حصولها على المركز الثالث في سباق 200 متر والمركز الثاني في سباق 200 متر والمركز الثاني في سباق ١٠٠ متر سباحة بالزعانف المزدوجة.

في حين تم تكريم الطالبة رؤى أحمد سامى بالفرقة الثانية قسم لغة صينية؛ لحصولها على المركز الثالث في مسابقة الرسم "حلمي " التي نظمتها لجنة التعاون الإفريقي الصيني والمكتب الصيني لهندسة الفضاء وقام بتكريمها السفير الصيني في المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.

وقد تم تكريم الطالبة نورهان أشرف بالفرقة الرابعة قسم لغة إنجليزية الحاصلة على

المركز الأول غناء فردي بمسابقة الملعب الكبير تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة سنة 2020، وللمركز ثالث غناء جماعي على مستوى الجمهورية في مسابقة إبداع سنة2021، والمركز الثالث غناء جماعي على مستوى الجمهورية مسابقة إبداع 2022

والمركز الأول غناء جماعي على مستوى الجمهورية مسابقة إبداع 2023.

كما شاركت في العديد من الإحتفالات الهامة منها حفلات إنتصارات أكتوبر على مدار ثلاث سنوات متتالية من 2021 إلى 2023، إلى جانب مشاركتها في الملتقى الفني لشباب الجامعات 2022، أخيراً شاركت الطالبة في إحتفالية يوم تفوق الجامعات المصرية 2023 بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أما الطالبة أمنية ثروت بكرى قسم اللغة الفرنسية بالفرقه الثانية فقد تم تكريمها لحصولها على مركز أول بطولة السويس وثالث بطولة قطاعات الجمهورية وثالث جامعة 2022

وثالث جامعة 2023 ميزان تحت 61 في الكاراتيه.