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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البحرين ترحب بخارطة الطريق الأممية للسلام في اليمن بدعم سعودي عماني‎

وزارة الخارجية البحرينية
وزارة الخارجية البحرينية
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أعربت الخارجية البحرينية اليوم الإثنين، عن ترحيب مملكة البحرين ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في الجمهورية اليمنية، آملة توقيع الأطراف اليمنية على الاتفاق والإسراع في تنفيذه وفق آليات محددة تفضي إلى إنهاء الأزمة الراهنة عبر تسوية سلمية شاملة ومستدامة.

وجددت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - تقدير مملكة البحرين لجهود الأمم المتحدة، وللمساعي الدبلوماسية الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ودورهما الحيوي في حث الأطراف اليمنية على التهدئة والالتزام بوقف إطلاق النار، وتغليب الحوار، ودعم التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية أممية، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والنماء والازدهار.

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