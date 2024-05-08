ماكرون يترأس احتفالات فرنسا بالذكرى الـ 79 لانتصارات "8 مايو"

ترأس الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم /الأربعاء/ الاحتفالات المقامة في البلاد بمناسبة الذكرى 79 لانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في 8 مايو 1945.

وبدأت المراسم الوطنية بوصول الرئيس ماكرون إلى جادة الشانزليزيه، حيث وضع إكليلا من الزهور عند تمثال الزعيم الراحل مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة، شارل ديجول، ووقف دقيقة حداد أمام تمثال ديجول، أبرز قادة المقاومة الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية، وصافح افراد عائلته.

وكان في استقبال ماكرون رئيس الوزراء جابرييل أتال، ورئيس مجلس الشيوخ ورئيسة الجمعية الوطنية ووزير الجيوش، بالإضافة إلى عمدة باريس وعدد كبير من كبار مسؤولي الدولة.

بعد ذلك، جاب موكب الرئيس الفرنسي جادة الشانزليزيه محاطا بالحرس الرئاسي وبخيالة الحرس الجمهوري متجها صوب قوس النصر.

وعند وصوله قوس النصر، قام ماكرون بإيقاد شعلة قبر الجندي المجهول تحت قوس النصر ووضع إكليلا من الزهور، وعُزف النشيد الوطني ومقطوعات من الموسيقى العسكرية.

وبعد ذلك، صافح ماكرون أفراد الفرق العسكرية والفرق الموسيقية المتواجدة عند قوس النصر.

بعد هذه الاحتفالات الصباحية في باريس، من المقرر أن يتوجه ماكرون مساء اليوم إلى مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا، للاحتفال بوصول الشعلة الأولمبية إلى ميناء المدينة الساحلية، على متن سفينة "بيليم" والتي من المنتظر أن ترسو على رصيف الميناء بعد قليل.

بهذه المناسبة، ستقام احتفالات عديدة عند ميناء مارسيليا القديم وسط إجراءات أمنية مشددة، قبل أن تجوب الشعلة عدة مناطق وأقاليم فرنسية حيث من المنتظر أن تقف الشعلة عند 65 محطة وتجوب نحو 400 مدينة فرنسية قبل أن تصل إلى باريس في 26 يوليو القادم ايذانا ببدء دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقررة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس القادم.

